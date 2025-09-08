La huitième journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 a débuté dimanche 7 septembre et se poursuit lundi et mardi, avec un programme dense et décisif pour les sélections en lice.

Premier résultat enregistré

Dimanche, dans le groupe I, la République centrafricaine s’est inclinée face aux Comores (0-2). Ce succès permet aux Comoriens d’entretenir leurs espoirs dans une poule particulièrement disputée.

Programme de lundi 8 septembre

Neuf rencontres sont prévues au cours de l’après-midi et de la soirée.

14h00 : Zambie – Maroc (groupe E), Mozambique – Botswana (groupe G), Guinée équatoriale – Tunisie (groupe H).

17h00 : Guinée-Bissau – Djibouti (groupe A), Guinée – Algérie (groupe G), Ouganda – Somalie (groupe G), Malawi – Liberia (groupe H), Madagascar – Tchad (groupe I).

20h00 : Libye – Eswatini (groupe D), Ghana – Mali (groupe I).

Programme de mardi 9 septembre

La journée de mardi comptera également de nombreuses affiches déterminantes dans plusieurs groupes.

14h00 : Sierra Leone – Éthiopie (groupe A), Zimbabwe – Rwanda (groupe C), Tanzanie – Niger (groupe E), Namibie – Sao Tomé-et-Principe (groupe H), Kenya – Seychelles (groupe F).

17h00 : Burkina Faso – Égypte (groupe A), RD Congo – Sénégal (groupe B), Togo – Soudan (groupe B), Afrique du Sud – Nigeria (groupe C), Cap-Vert – Cameroun (groupe D).

20h00 : Mauritanie – Soudan du Sud (groupe B), Gabon – Côte d’Ivoire (groupe F), Gambie – Burundi (groupe F), Bénin – Lesotho (groupe C), Angola – Maurice (groupe D).

Enjeu de la 8e journée

Cette phase des qualifications est cruciale : seuls les premiers de chacun des neuf groupes décrocheront directement leur billet pour le Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes devront passer par un tournoi de barrage organisé par la Confédération africaine de football (CAF), qui offrira une place supplémentaire pour les barrages intercontinentaux.