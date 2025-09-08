La sélection tunisienne féminine des moins de 19 ans poursuit son sans-faute au Championnat d’Afrique des Nations (CAN) de handball. Dimanche à Oran, les Tunisiennes se sont imposées largement contre la Côte d’Ivoire (35-23) pour le compte de la deuxième journée du groupe A.

Une deuxième victoire nette

Après avoir battu le Burkina Faso (33-15) lors de leur entrée en lice, les joueuses tunisiennes ont confirmé leur bonne dynamique en prenant le dessus sur les Ivoiriennes. La maîtrise affichée tout au long de la rencontre leur permet de rejoindre l’Égypte en tête du groupe A avec deux victoires en deux matchs.

Autres résultats du groupe A

La deuxième journée a également vu l’Égypte dominer la Zambie (40-17), confirmant son statut de favorite, tandis que le Burkina Faso s’est imposé face à la RD Congo (26-21).

Résultats du dimanche 7 septembre :

Zambie – Égypte : 17-40

Tunisie – Côte d’Ivoire : 35-23

Burkina Faso – RD Congo : 26-21

La veille, en ouverture de la compétition, la Côte d’Ivoire avait largement dominé la Zambie (27-10), alors que la Tunisie avait surclassé le Burkina Faso (33-15) et l’Égypte battu la RD Congo (43-22).

Classement provisoire

Après deux journées, l’Égypte et la Tunisie partagent la première place du groupe avec 4 points chacune. La Côte d’Ivoire et le Burkina Faso suivent avec 2 points, tandis que la Zambie et la RD Congo restent sans victoire.

Classement (2e journée) :

Égypte — 4 pts (2 m.)

Tunisie — 4 pts (2 m.)

Côte d’Ivoire — 2 pts (2 m.)

Burkina Faso — 2 pts (2 m.)

Zambie — 0 pt (2 m.)

RD Congo — 0 pt (2 m.)

Programme à venir

Les prochaines journées seront décisives pour la qualification aux demi-finales. La Tunisie affrontera la Zambie lundi 8 septembre, avant de croiser l’Égypte, mercredi 10 septembre, dans un duel qui pourrait déterminer la première place du groupe.

Programme (3e journée – lundi 8 septembre) :

14h00 : Égypte – Burkina Faso

18h00 : Côte d’Ivoire – RD Congo

18h00 : Zambie – Tunisie

La compétition se poursuivra jusqu’au 13 septembre avec les matches de classement, les demi-finales et la finale. À noter que les quatre premiers du tournoi obtiendront leur billet pour le Championnat du monde 2026.