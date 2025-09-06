Le film “La Voix de Hind Rajab /The Voice Of Hind Rajab” de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania a remporté six prestigieux prix des huit décernés dans les Sections parallèles de la 82ᵉ édition du Festival International du Film de Venise dont le Lionceau d’Or, le Premier Prix de la Croix Rouge Italienne et la Mention Cinéma pour l’UNICEF. Les autres récompenses sont le prix ARCA Cinéma Jeunes et le Prix du Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de le Communication audiovisuelle de l’Unesco Enrico Fulchignoni, ainsi que le Prix Sourire pour la diversité.

Cette consécration exceptionnelle constitue un puissant témoignage de la portée et l’écho de ce film puisé d’un fait véridique relatant la terreur vécue par la petite Palestinienne Hind Rajab, 6 ans qui a été piégée dans une voiture sous le feu de l’occupation à Gaza. Elle implore des secours des opérateurs du Croissant-Rouge qui reçoivent un appel d’urgence de Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Ont été choisis pour le casting, Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani. La sortie nationale du film est prévue le 10 septembre dans les salles tunisiennes.

En attendant les prix qui seront octroyés lors de la compétition officielle, La Voix de Hind Rajab est déjà le candidat de la Tunisie pour les Oscars 2026 et va faire le tour de nombreux festivals internationaux.

Pour rappel, ” La Voix de Hind Rajab”, avait été salué par une ovation record de 24 minutes lors de sa première projection, mercredi soir à Venise. Tiré d’une véritable tragédie survenue à Gaza le 29 janvier 2024, ce long-métrage bouleversant de 89 minutes en compétition pour le Lion d’or de la 82e Mostra de Venise, est un appel poignant à l’arrêt du génocide en Palestine occupée.

Hollywood et le cinéma mondial ont tendu la main à ”The Voice of Hind Rajab”. Parmi les grands noms du 7e art qui ont soutenu le film figurent Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón, et Jonathan Glazer qui sont devenus les producteurs exécutifs de ce long métrage sur la tragédie qu’a vécu la petite Hind et un tournant marquant du cinéma occidental pour la cause palestinienne.

C’est dire que cette première à Venise et la force émotionnelle du film de Kaouther Hania ne manqueront pas de donner davantage de visibilité à cette œuvre tirée du réel, déjà candidate de la Tunisie pour les Oscars 2026. En compétition pour le Lion d’or de cette 82e Mostra de Venise, The Voice of Hind Rajab est déjà le vainqueur dans le cœur de ceux qui aspirent à la paix et à l’arrêt de la guerre en Palestine occupée.