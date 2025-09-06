Le Centre d’information fiscale à distance (CIFD) a traité 16763 appels durant les huit premiers mois de 2025, avec un taux de réponse supérieur à 99 %, a annoncé la Direction générale des impôts (DGI).

Selon une vidéo publiée sur sa page officielle Facebook, la Direction a précisé que parmi ces appels, 7369 provenaient de personnes physiques et 8394 de personnes morales. Rien qu’au mois d’août, le centre a enregistré 1186 appels, soit une hausse de 18,2 % par rapport à août 2024.

Accessible au numéro 81.100.400 et par e-mail, le CIFD assure un accompagnement aux contribuables pour leurs déclarations et paiements d’impôts à distance. Il répond également aux questions relatives à la fiscalité et au recouvrement.

Placé sous la responsabilité d’un cadre de rang de directeur d’administration centrale, le centre vise à améliorer l’accessibilité et la qualité du service public fiscal en Tunisie.