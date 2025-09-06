La sélection marocaine s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire nette (5-0) face au Niger, vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Ce match comptait pour la 7e journée des éliminatoires africaines (Groupe E).

Un festival offensif à Rabat

Les Lions de l’Atlas ont rapidement pris l’ascendant, menant 2-0 à la pause grâce à un doublé d’Ismael Saibari (29e, 38e). En seconde période, Ayoub El Kaabi (50e), Hamza Igamane (68e) et Azeddine Ounahi (84e) ont alourdi le score, scellant une victoire sans appel.

Parcours sans faute

Avec ce sixième succès en autant de rencontres, le Maroc totalise 18 points et conserve la tête de son groupe. Ses poursuivants sont la Tanzanie (10 points), la Zambie et le Niger (6 points chacun), tandis que le Congo ferme la marche avec un seul point. Les Marocains valident ainsi leur ticket pour le Mondial deux journées avant la fin des qualifications.

Une histoire qui continue

La Coupe du monde 2026, organisée conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique, marquera la septième participation du Maroc à la phase finale. Après 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022, les Lions de l’Atlas signeront une troisième présence consécutive dans la compétition.