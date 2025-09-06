Tunis, 6 septembre (TAP) – Le temps de ce samedi est marqué par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Au fil de l’après-midi, les nuages devraient s’épaissir sur l’ouest du nord et du centre, ainsi que localement sur le sud. Des cellules orageuses isolées sont attendues, accompagnées de pluies et, par endroits, de chutes de grêle.

Vents renforcés dans le nord

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), le vent soufflera du secteur est sur le sud, généralement faible à modéré. Toutefois, il deviendra plus fort l’après-midi près des côtes nord. Sa vitesse pourrait temporairement dépasser 60 km/h, notamment en rafales lors des orages.

Une mer agitée dans le nord

La mer sera peu agitée sur la majorité des côtes, mais deviendra moutonneuse dans le nord à mesure que les vents se renforceront.

Températures en hausse

Les maximales devraient se situer entre 35 et 40 °C sur la plupart des régions. Sur les hauteurs et au Cap Bon, elles seront légèrement plus fraîches, autour de 32 °C.