Le Malawi a créé la surprise en s’imposant face à la Namibie (2-1), vendredi à Francistown (Botswana), en clôture de la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026, groupe H.

Les Malawites ont rapidement pris l’avantage grâce à Richard Mbulu (5ᵉ) et Gabadinho Mhango (53ᵉ), avant que Dawid Ndeunyema ne réduise l’écart pour la Namibie en fin de match (86ᵉ).

La veille, la Tunisie avait conforté sa place de leader en dominant largement le Liberia (3-0) à Radès, avec des buts de Hazem Mastouri (5ᵉ), Ferjani Sassi (67ᵉ) et Elias Saad (90ᵉ+4). Dans l’autre rencontre, la Guinée équatoriale a arraché la victoire face à Sao Tomé-et-Principe (3-2).

Classement : la Tunisie s’échappe

Grâce à ce succès, les Aigles de Carthage prennent le large avec 19 points, soit sept d’avance sur la Namibie (12 pts). Le Liberia (10 pts) reste troisième à égalité avec la Guinée équatoriale, devant le Malawi (9 pts). Sao Tomé-et-Principe ferme la marche sans le moindre point.

Prochaine journée (8ᵉ)

Lundi 8 septembre : Guinée équatoriale – Tunisie (Malabo, 14h00 HT) ; Malawi – Liberia (15h00)

Mardi 9 septembre : Namibie – Sao Tomé-et-Principe (Francistown, 14h00)

Résultats de la 7ᵉ journée

Jeudi 4 septembre : Sao Tomé-et-Principe – Guinée équatoriale 2-3 ; Tunisie – Liberia 3-0

Vendredi 5 septembre : Namibie – Malawi 1-2

Classement du groupe H

Tunisie – 19 pts (+12)

Namibie – 12 pts (+5)

Liberia – 10 pts (0)

Guinée équatoriale – 10 pts (-3)

Malawi – 9 pts (-1)

Sao Tomé-et-Principe – 0 pt (-13)