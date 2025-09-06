Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s’est qualifié vendredi pour la finale de l’US Open en dominant le Canadien Felix Auger-Aliassime (6-1, 3-6, 6-3, 6-4). L’Italien de 24 ans retrouvera dimanche son rival Carlos Alcaraz, deuxième mondial, pour un choc attendu qui constituera leur troisième affrontement de la saison en finale de Grand Chelem.

Une victoire laborieuse face à Auger-Aliassime

Après un début de match maîtrisé, remporté 6-1, Sinner a connu un passage à vide dans le deuxième set, laissant Auger-Aliassime revenir à hauteur. L’Italien a ensuite resserré son jeu pour s’imposer en quatre manches, confirmant son impressionnante régularité en 2025.

Il s’agit de sa quatrième finale de Grand Chelem consécutive cette saison, un exploit inédit pour un joueur de son âge.

Un record de précocité historique

À 24 ans et 20 jours, Sinner devient le plus jeune joueur de l’ère professionnelle, commencée en 1968, à atteindre les finales des quatre tournois majeurs lors de la même année.

Avant lui, seuls trois champions avaient accompli ce quadruplé : l’Australien Rod Laver, le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic. Une performance qui inscrit déjà l’Italien dans l’histoire du tennis moderne.

Un duel de générations avec Alcaraz

Dimanche, Sinner et Alcaraz s’affronteront pour la troisième fois en finale de Grand Chelem cette saison. Une telle série n’avait plus été vue depuis 1964, lorsque Roy Emerson et Fred Stolle s’étaient retrouvés trois fois en finale dans la même année.

L’Italien reste sur une victoire face à Alcaraz en finale de Wimbledon, après avoir laissé échapper trois balles de match contre lui à Roland-Garros. Le duel new-yorkais décidera aussi du classement mondial : en cas de défaite, Sinner cédera sa place de numéro 1 à son adversaire espagnol.

Sinner dans la légende du tennis italien

Le quadruple vainqueur en Grand Chelem a signé vendredi sa 300ᵉ victoire sur le circuit ATP et sa 87ᵉ en Grand Chelem, dépassant Nicola Pietrangeli (86), double vainqueur de Roland-Garros, dont il partageait jusque-là le record national.

Invaincu depuis l’US Open 2023 dans les tournois majeurs disputés sur surface dure, Sinner apparaît comme l’homme à battre dans cette édition 2025.

Auger-Aliassime, parcours encourageant

Felix Auger-Aliassime, ancien numéro 6 mondial, disputait à 25 ans seulement sa deuxième demi-finale en Grand Chelem, quatre ans après sa première, déjà à New York.

Grâce à son parcours jusqu’au dernier carré, le Canadien devrait grimper à la 13ᵉ place du prochain classement ATP, confirmant un retour au premier plan après des saisons en dents de scie.