Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé vendredi l’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026 dans les Jardins d’enfants publics inclusifs à partir du lundi 1er septembre et que les activités reprendront le lundi 15 septembre 2025.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère de la Famille a invité les parents souhaitant inscrire leurs enfants à contacter les services régionaux chargés des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

Le ministère a rappelé qu’en application de la décision des ministres de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées et des Finances datée du 12 octobre 2022 et relative à la fixation des frais d’admission des enfants dans les jardins d’enfants publics, les frais d’inscription annuels ont été fixés à 30 dinars et les frais d’adhésion mensuels à 50 dinars alors que les frais d’assurance à 5 dinars pour chaque enfant.

Les enfants issus de familles pauvres et à faibles revenus, les enfants sans soutien familial, les enfants handicapés, en particulier ceux atteints de troubles du spectre autistique, et les bénéficiaires du programme de promotion de la petite enfance sont exemptés de ces frais, a encore précisé le ministère.