Le ministère des Affaires culturelles a lancé une plateforme numérique pour le dépôt et la gestion de toutes les demandes de subventions publiques dans les domaines de la musique, de la danse et des arts du spectacle vivant, a annoncé la Direction de la musique et de la danse.

Cette nouvelle procédure, qui entrera en vigueur à partir de 2026, s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de la numérisation des services administratifs. Désormais, tous les acteurs culturels concernés sont invités à soumettre leurs demandes exclusivement via le portail électronique dédié.

Les subventions concernées incluent notamment le soutien à la production d’œuvres musicales et chorégraphiques, l’achat de spectacles pour les festivals d’été, ainsi que les aides au tournage et aux projets artistiques relevant du fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.

Selon le communiqué, le lien d’accès direct à la plateforme du ministère sera communiqué ultérieurement, lors de la publication de chaque appel à projets spécifique.