La Tunisie sera à l’invitée d’honneur de la première édition du Festival du film de Port-Saïd (Port-Saïd film festival) qui se déroulera du 18 au 22 septembre dans la province de Port-Saïd, en Egypte.

Le festival a dévoilé, jeudi soir, une liste de neuf films sélectionnés dans la compétition internationale des longs métrages de fiction. La Tunisie est représentée par le film “The Vanishing” du réalisateur algérien Karim Moussaoui. Cette coproduction tuniso-française figure parmi une sélection de films représentant huit pays : « Seerat Ahl El Daye” de Karim El-Shinnawi (Egypte), “Close to The World” de Luca Guardabascio (Italie), “The Wound” de Seloua El Gouni (Maroc), “Intersection” d’Adam Nowak (Pologne), “House” de Jamshid Narzikulov (Ouzbékistan), “Joqtau” d’Aruan Anartay (Kazakhstan), “Love There is Love, There is No Darkness” de Stevan Lee Mraovitch (France) et “Life of Luosang” de Guodong Zhang (Chine).

A l’occasion de cette édition inaugurale placée sous le signe de “Cinema Lights-up”, un hommage sera rendu au cinéaste tunisien Mokhtar Ladjimi, en reconnaissance à sa remarquable carrière et ses contributions au cinéma arabe et international”, a annoncé le site du festival tout en rappelant l’œuvre d’un réalisateur ayant à son actif plus de 20 longs métrages et documentaires projetés dans les principaux festivals de cinéma de villes comme Tunis, Le Caire, Montréal, Burkina Faso, Marseille, Milan, Namur et Tétouan.

Cette icône du cinéma national a également joué “un rôle clé dans le façonnement de la scène culturelle, en fondant et dirigeant plusieurs festivals, notamment le Master international Film Festival (MIFF) à Yasmine Hammamet”.

L’actrice installée en Egypte Dorra Zarrouk sera également à l’honneur “en reconnaissance de son parcours artistique remarquable et sa contribution significative au cinéma arabe”, a annoncé le festival.

Le Festival international du film de Port-Saïd consacrera sa première édition au grand acteur égyptien disparu Mahmoud Yassine, « en reconnaissance de son parcours artistique remarquable et de ses contributions inestimables au cinéma égyptien ».

Selon son règlement intérieur, le festival mettra à l’honneur, chaque année, un artiste de Port-Saïd et trois artistes locaux ou régionaux.

Le critique de cinéma Ahmed Asr est le fondateur et président de “Port-Saïd film festival” présentant cinq sections compétitives pour les longs métrages indépendants, courts métrages de fiction, courts métrages documentaires, films d’animation et films étudiants. Chaque compétition a son propre jury. Chaque jury est composé de trois membres issus de différents pays.

Des films hors compétition issus du monde entier seront également au programme.

Les meilleurs films de la compétition seront couronnés par “Al-Fanar” d’or et d’argent. Dans la compétition des longs métrages, un prix d’interprétation masculine et un autre Prix de la meilleure interprétation féminine seront également décernés.

Le Festival du film de Port-Saïd est un évènement annuel qui vise à présenter des films remarquables, soutenir les artistes et les jeunes talents ainsi que de promouvoir les échanges artistiques et culturels à l’échelle mondiale.

Le festival est organisé par l’Association de Port-Saïd pour les arts dramatiques et culturels avec le soutien du ministère égyptien de la Culture et en coordination avec les autorités concernées dans la ville portuaire de Port-Saïd.