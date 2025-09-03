La Société de promotion des logements sociaux (SPROLS) déploie de nouveaux projets immobiliers dans le Grand Tunis afin de répondre à la demande croissante en logements accessibles. L’objectif est clair : offrir aux familles de la classe moyenne et aux ménages à revenus modestes des solutions adaptées à leur pouvoir d’achat.

Parmi les programmes phares figure le projet de Borj Touil, dans le gouvernorat de l’Ariana, où sont proposés différents types d’appartements (S+2, S+3, S+4) ainsi que des duplex. Pour faciliter l’acquisition, SPROLS intègre des mécanismes de financement avantageux, notamment le prêt du premier logement, dispositif destiné à encourager l’accès à la propriété.

Au-delà de l’Ariana, d’autres zones stratégiques du Grand Tunis sont ciblées afin de décongestionner la capitale et de soutenir la mixité sociale. Ces projets s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à combler le déficit en logements sociaux, tout en accompagnant l’urbanisation rapide des grandes agglomérations.