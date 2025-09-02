Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a fixé le prix d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz à 307 millimes par kilowattheure, hors taxes. Ce tarif sera appliqué pendant toute la durée des contrats conclus avec les producteurs.

La décision, signée le 29 août 2025 par la ministre de l’Industrie, a été publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne (n°108/2025). Elle concerne les projets autorisés de production d’électricité à partir de biogaz, raccordés au réseau national moyenne tension.

Le biogaz est défini comme « tout gaz organique produit à partir de matières vivantes dans des centres d’enfouissement de déchets ménagers et assimilés non dangereux, ou par digestion anaérobie de produits et déchets non dangereux ». Les installations comprennent l’ensemble des équipements regroupés sur un ou plusieurs sites.

L’électricité livrée à la STEG sera facturée chaque mois en dinars tunisiens, conformément au contrat type encadrant la vente d’électricité issue des énergies renouvelables.

Les demandes de réalisation de projets doivent respecter les dispositions du décret gouvernemental n°1123 de 2016, qui impose l’obtention d’un accord préalable du ministre de l’Énergie. Le dossier doit être présenté en six exemplaires (trois papier, trois numérique) et inclure :