Assurances BIAT renouvelle, pour la neuvième année consécutive, son partenariat avec l’Ultra Mirage El Djérid (UMED), un événement sportif de renommée internationale qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2025 à Tozeur.

Ce partenariat historique, fondé sur des valeurs partagées telles que la persévérance, le dépassement de soi et la solidarité, va bien au-delà d’un simple soutien financier. Il reflète une vision commune de la promotion du sport, de la valorisation du patrimoine tunisien et du développement des régions intérieures. À travers cette collaboration, Assurances BIAT confirme son attachement à des engagements durables et à un impact positif sur la communauté.

L’édition 2025 s’annonce exceptionnelle, avec 500 participants issus de 28 nationalités différentes, elle atteint un nouveau record.

Le départ de la course aura lieu cette année depuis un site inédit : la réserve naturelle du lac Chamsa, un lieu emblématique de Tozeur. Ce cadre majestueux offrira aux coureurs une expérience unique, sublimée par une ambiance conviviale et festive, des animations culturelles et un village de départ dynamique où se mêleront sport, nature et artisanat local. Une nouveauté importante vient également enrichir cette édition : la création de la course “Assurances BIAT Trail 25 km by Ultra Mirage”. Cette nouvelle distance, plus accessible, vise à démocratiser la pratique du trail en permettant à un plus large public, passionnés comme amateurs, de vivre l’aventure de l’Ultra Mirage.

L’engagement d’Assurances BIAT à travers ce partenariat s’inscrit pleinement dans sa stratégie RSE, qui vise à allier performance économique et responsabilité sociale. Outre la dimension sportive, la compagnie poursuit son action concrète en faveur du développement local et de la jeunesse. Après avoir contribué en 2024 à l’aménagement d’une salle polyvalente à la Maison des Jeunes de Tozeur, elle renforce cette année son implication en créant une salle multimédia entièrement équipée. Ce nouvel espace ne se limitera pas à l’apprentissage numérique : il accueillera également un club de robotique, offrant aux jeunes étudiants de la région la possibilité de développer leurs propres projets, de mettre en pratique leurs compétences techniques et de se préparer à participer à des concours nationaux et internationaux. Pour assurer le succès de ce programme, Assurances BIAT pourra compter sur l’implication précieuse de professeurs bénévoles issus des instituts de Tozeur et de Gafsa, mobilisés pour encadrer les jeunes tout au long de l’année.

Par ailleurs, l’événement continuera à valoriser le patrimoine local à travers le soutien aux femmes artisanes de Tozeur. Ces dernières auront l’opportunité de présenter et de vendre leurs créations auprès des participants tunisiens et étrangers, renforçant ainsi la visibilité de leur savoir-faire et contribuant à la dynamique économique locale. En écho à cette démarche, chaque coureur se verra remettre à la fin de la course des goodies confectionnés directement par les artisans locaux, véritables ambassadeurs de l’identité culturelle du sud tunisien. L’Ultra Mirage El Djérid, grâce à son rayonnement national et international, agit comme un catalyseur pour la région du sud-ouest tunisien, favorisant à la fois le tourisme, le sport et le développement durable.

Mehdi Masmoudi, Directeur Général d’Assurances BIAT, souligne : « L’Ultra Mirage El Djérid incarne une aventure humaine et sportive exceptionnelle. En tant que partenaire, nous soutenons avec fierté les initiatives qui unissent sport, culture et solidarité. Nous souhaitons faire vivre à tous un moment unique de partage et d’émotion, tout en encourageant chacun à repousser ses limites ».

Amir Ben Gacem, organisateur de l’événement, salue quant à lui une « alliance de confiance et de valeurs, qui a permis de faire grandir l’Ultra Mirage et de positionner Tozeur comme une destination incontournable du trail international ».

À travers cette nouvelle édition, Assurances BIAT et l’Ultra Mirage El Djérid illustrent une nouvelle fois la puissance du sport comme vecteur de cohésion, de développement et de fierté locale.

A propos d’Assurances BIAT :

Assurances BIAT, filiale de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), première banque privée du pays, se distingue comme une compagnie multibranche de premier plan, notamment sur le segment de l’Assurance Vie. Bénéficiant des synergies avec sa maison mère et les filiales financières du Groupe BIAT, Assurances BIAT consolide sa position de leader de la Bancassurances grâce à une expertise solide et une compétence éprouvée de ses équipes.

La compagnie s’engage à accompagner ses clients particuliers, professionnels et entreprises, à chaque étape de leur vie et de leur développement. En offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques et des prestations de qualité, Assurances BIAT propose une gamme complète de produits et services incluant l’assurance vie, la prévoyance, la santé et l’assurance dommages.

Assurances BIAT place la satisfaction de ses clients au cœur de ses priorités. Elle s’engage à fournir un service d’excellence tout en bâtissant des relations de confiance sur le long terme avec chacun de ses clients.

Dans le cadre de son engagement citoyen, Assurances BIAT soutient activement des initiatives qui allient sport, respect de l’environnement et développement local.

A propos de l’Ultra Mirage El Djérid :

Ultra Mirage El Djérid est une course de type ultra trail qui se passe en plein désert Tunisien, plus précisément dans la région du Djérid. Les coureurs affronteront des températures allant jusqu’à 40C avec un parcours sableux et parfois technique. Nous avons tous les ans plus de 300 participants de plus de 20 différentes nations qui viennent pour une expérience inoubliable de détermination et de persévérance dans l’univers magique du Sahara Tunisien. Cette épreuve est une endurance physique exceptionnelle qui marie tourisme avec sport extrême. Cette année, l’épreuve se déroulera à Tozeur le 27 septembre 2025.