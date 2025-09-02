NEW YORK, 2 septembre 2025 – Amanda Anisimova poursuit son rêve new-yorkais. L’Américaine, 9ᵉ mondiale, s’est qualifiée lundi pour les quarts de finale de l’US Open en dominant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (22ᵉ) sur le score expéditif de 6-0, 6-3.

Native du New Jersey, Anisimova réalise son meilleur parcours à Flushing Meadows. Ce succès, le troisième de sa carrière contre Haddad Maia (3 victoires à 1), lui permet d’aborder en confiance un duel à haute intensité face à Iga Swiatek, 2ᵉ mondiale, attendue mercredi.

Le match aura une saveur particulière pour Anisimova : il y a un mois et demi, la Polonaise l’avait sèchement battue en finale de Wimbledon par un double 6-0. Lauréate de l’US Open en 2022 et fraîche vainqueure du WTA 1000 de Cincinnati, Swiatek se présente en favorite, mais Anisimova aura l’occasion de prendre une éclatante revanche devant son public.