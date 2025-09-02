Présélectionné pour représenter la Tunisie à l’Oscar du meilleur film international des 98èmes Academy Awards, « La voix de Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania sortira dans les salles à partir du mercredi 17 septembre 2025.

Ecrit et réalisé par Kaouther ben Hania, le film sera présenté en avant-première nationale à partir du 10 septembre, a annoncé la réalisatrice sur sa page du réseau social facebook.

“The Voice of Hind Rajab” fera sa première mondiale dans la “Compétition Venezia 82” de la 82ème édition du Festival international du film de Venise, La Mostra de Venise, qui se déroule du 27 août au 6 septembre 2025.

Il sera également présenté dans d’autres prestigieux festivals internationaux prévus cet automne, notamment le Festival du film de Toronto (Canada), le Festival de San Sébastien (Espagne) et le festival du film de Londres.

“The voice of Hind Rajab” est une coproduction tuniso-française de Tanit Films, Film4 Productions et Film Four. Ce film a bénéficié d’une bourse d’aide du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique au ministère des Affaires Culturelles.

Ce long métrage de fiction (89’) est porté par un casting composé de Amer Hlel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Synopsis: “29 janvier 2024. Les volontaires du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous le feu à Gaza, implorant des secours. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout ce qu’ils peuvent pour lui amener une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab”.

Dans un récent post publié sur la page facebook de son producteur tunisien Tanit Films, la réalisatrice et scénariste a raconté l’histoire derrière ce film réalisé en 12 mois. Tout a commencé au moment où elle a “entendu un enregistrement audio de Hind Rajab implorant de l’aide…. Et d’ajouter, “j’ai immédiatement ressenti un mélange d’impuissance et une tristesse écrasante”.

Ben Hania dit avoir tissé une histoire autour des témoignages de la mère de Hind et les personnes qui essayaient de l’aider, “en utilisant l’enregistrement audio réel de la voix de Hind, et en construisant un film à un seul endroit où la violence reste hors écran….”.

La réalisatrice dont les principaux films sont des coproductions internationales associant plusieurs partenaires dans la coproduction et la distribution, présente cette année son sixième long métrage avec notamment “L’Homme qui a vendu sa peau” et “Les filles d’Olfa” candidats de la Tunisie respectivement aux 93èmes et 96èmes Oscars.

Le comité accrédité par l’Académie, sous la supervision du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), s’est réuni le 27 août dernier afin de sélectionner le film qui représentera la Tunisie aux Oscars. Le comité a décidé de choisir ce film répondant à l’ensemble des critères d’éligibilité tels que définis par l’Académie, a indiqué le CNCI dans un communiqué publié le 28 août.

Le film représentant la Tunisie aux Oscars dans la catégorie de l’Oscar du meilleur film international est sélectionné par une commission organisée sous l’égide du CNCI.

Chaque année, tous les pays sont invités à déposer le film représentant au mieux leur cinématographie, selon les critères définis par l’Académie des Oscars.

Les candidatures, un film par pays, doivent être soumises à l’Académie au plus tard le mercredi 1er octobre 2025.

L’annonce des présélectionnés aux Oscars aura lieu le mardi 16 décembre 2025 alors que l’annonce des nominations aux Oscars est prévue le jeudi 22 janvier 2026.

Selon la procédure en vigueur, le film sélectionné sera déposé auprès du comité exécutif international. Ce dernier est chargé de choisir tous les films des pays candidats pour l’Oscar du meilleur film international.

Un film étranger définit tout long métrage (de plus de 40 minutes) en une langue dominante étrangère, autre que l’Anglais, qui est produit en dehors des Etats-Unis d’Amérique. La candidature concerne les films de fiction mais aussi d’animation ou documentaires.

Dans un changement de procédure, les membres de l’Académie doivent désormais regarder tous les films nominés dans chaque catégorie pour pouvoir voter lors de la finale des Oscars. Tous les candidats désignés seront également inclus dans le bulletin de vote final.

D’autres modifications importantes des règles d’attribution ont été introduites par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Dans les règles d’éligibilité des films, le langage suivant concernant l’intelligence artificielle générative (IA) a été introduit, comme recommandé par le Conseil des sciences et de la technologie de l’Académie : “En ce qui concerne l’intelligence artificielle générative et les autres outils numériques utilisés dans la réalisation du film, les outils n’aident ni ne nuisent aux chances d’obtenir une nomination. L’Académie et chaque branche jugeront la réalisation, en tenant compte du degré auquel un être humain était au cœur de la création lors du choix du film à récompenser”.

Dans la catégorie des longs métrages internationaux, les critères d’admissibilité concernant le contrôle de la création ont été mis à jour pour inclure les cinéastes ayant le statut de réfugié ou d’asile. “Le pays soumissionnaire doit confirmer que le contrôle créatif du film était en grande partie entre les mains de citoyens, de résidents ou de personnes ayant le statut de réfugié ou d’asile dans le pays soumissionnaire”.

La 98ème cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 15 mars 2026.