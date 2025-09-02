Soutenu par une centaine de députés, le groupe parlementaire pour la Souveraineté Nationale vient de proposer un projet de loi tendant à interdire la publicité sur les réseaux sociaux y compris Tik Tok.

Objectif déclaré : mettre fin au “chaos des ventes suspectes” et aux activités frauduleuses menées par des “créateurs de contenu”.

Concrètement, il s’agit de réglementer et d’encadrer le secteur publicitaire sur internet et les réseaux sociaux, aux fins de lutter contre les fraudes et de préserver la publicité pour les médias traditionnels, lieux publics et espaces commerciaux.

Pour mémoire, cette publicité a connu un franc succès auprès des tunisiens depuis le confinement instauré à l’occasion de la pandémie du Corona virus Covid 19.

Ce secteur, actuellement en plein essor, a été entaché par des pratiques frauduleuses. D’où l’enjeu de le réglementer et de le moraliser.

ABS