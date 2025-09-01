Le marché boursier a clôturé la séance, de lundi, 1er septembre 2025, sur une note baissière. Le benchmark s’est effrité de –0,02 % à 11 912,23 points dans un volume modeste de 5 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

Le titre SMART TUNISIE a chapeauté le palmarès de la Cote. L’action s’est envolée de 4,6 % à 16,300 D, en drainant des échanges de 147 mille dinars.

Le titre SOTRAPIL a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la société s’est appréciée de 4,6 % à 22,610 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 94 mille dinars.

Le titre ICF a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du producteur de fluorure d’aluminium a reculé de –6 % à 101,710 D, dans un volume de 380 mille dinars.

Le titre MPBS a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du spécialiste des panneaux en bois a régressé de –5,1 % à 8,000 D, dans un volume réduit de 4 mille dinars.

TUNISIE LEASING ET FACTORING a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action a signé une hausse de 3,6 % sur la séance à 35,000 D, tout en animant le marché avec des échanges de 1,2 MD.