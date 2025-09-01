Les prix de plusieurs variétés de légumes et de poissons ont enregistré une hausse durant le mois de juillet 2025, au marché de gros de Bir El Kasaa, selon les données sur “l’évolution de l’approvisionnement et des prix, publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Pour les prix des légumes, la hausse a concerné les pommes de terre, marquant une augmentation de 37% à un prix de 1957 millimes/kg, en dépit d’une hausse de l’offre sur le marché de 12 %, passant de 2040 tonnes/mois à 2282 tonnes par mois.

Les prix des piments ont accru de 27% pour s’établir à 1267 millimes/kg contre 994 millimes/kg, au même mois de 2024. En contrepartie, les quantités des piments offertes sur le marché ont diminué de 6% , passant de 3045 tonnes/mois à 2875 tonnes/mois.

Le renchérissement des prix a concerné également le persil (24% à 1025 millimes/kg) , les tomates ( 23% à 882 millimes/kg) et les concombres ( 9% à 1272 millimes /kg).

Par ailleurs, les prix de certaines variétés de poissons ont marqué un accroissement. Il s’agit notamment des sparaillons “sbares” (+65% à 5025 millimes/kg), des chinchards ou “Chourou” (+33% à 4634 millimes/kg), de Seiche (+31% à 25330 millimes/kg), et des rougets (+26% à 36 832 millimes/kg).

Toutefois, d’autres variétés ont vu leurs prix baisser, notamment les pageots de chalut, ” Morjène Karkara ” ( -7% à 4664 millimes/kg), les sardines ( -9% à 3334 millimes/kg), et les maquereaux “Ghezal” ( -37% à 12353 millimes/kg).

S’agissant des fruits, seulement les prix des raisins ont marqué une hausse durant le mois de juillet 2025, à Bir El Kassaa, en comparaison avec la même période de l’année écoulée. Ainsi, le prix d’un kilogramme s’est évolué de 17% à 5100 millimes contre 4372 millimes durant la même période de 2024.

En revanche, les prix des autres variétés ont baissé. Il s’agit du prix des pastèques ( -5% à 628 millimes/kg), des citrons ( -5% à 2626 millimes /kg. Idem pour les melons qui ont baissé de 13% à 972 millimes /kg et des pommes, dont le prix a chuté de 16% à 2295 millimes/kg.