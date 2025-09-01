Nuages passagers sur tout le pays, devenant progressivement denses sur les hauteurs ouest du nord et du centre avec apparition de cellules orageuses locales accompagnées de pluies éparses.

Vent de secteur sud relativement fort prés des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. Le vent soufflera plus fort, l’après-midi, sur les hauteurs et le sud, localement, et dépassera temporairement 60 km/h en rafales et sous orages.

Mer peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès et agitée à localement très agitée sur le reste des côtes.

Températures en hausse avec des maximales comprises entre 33 et 37 degrés prés des côtes des golfes de Hammamet et de Gabès et sur les hauteurs et entre 37 et 42 degrés dans le reste des régions avec vent de sirocco.