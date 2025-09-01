Le secteur de la formation professionnelle à Zaghouan a connu ces dernières années une progression notable avec l’augmentation du nombre de centres privés, passé de 5 avant 2011 à 17 actuellement, selon les statistiques de la direction régionale de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le directeur régional de l’Emploi, Anis Lachheb, a indiqué à l’Agence TAP que 80% de ces établissements non agréés sont implantés dans la ville de Zaghouan, le reste étant réparti entre les délégations de Zriba, Bir Mcherga et Fahs.

Les formations proposées couvrent des spécialités en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi local, telles que la réfrigération, la soudure et l’informatique, mais aussi des filières ouvrant la voie à l’auto-emploi, comme la coiffure ou la pâtisserie traditionnelle.

Il a souligné que la hausse du nombre de centres privés est principalement due au développement du tissu industriel de la région, qui compte désormais plus de 300 entreprises, dont les propriétaires privilégient le recrutement de main-d’œuvre qualifiée. Cette dynamique incite les jeunes déscolarisés ou issus de filières non techniques à rejoindre ces centres.

Le centre de formation et d’apprentissage à Zaghouan (Public), assure pour sa part, la formation de près de 600 stagiaires par an dans plusieurs spécialités, et accueille des apprenants issus de différentes régions.