Le match entre Pise et l’AS Roma se jouera ce samedi 30 août 2025 à 20h45, dans le cadre de la 2ᵉ journée de Serie A.

Promu cette saison, le club toscan aura l’occasion de se mesurer à l’une des grandes équipes italiennes, l’AS Roma, qui vise une place européenne et rêve de bousculer la hiérarchie du championnat.

Pour les hommes de Daniele De Rossi, ce déplacement en Toscane sera l’occasion de confirmer leurs ambitions après un début de saison encourageant. De leur côté, les locaux comptent sur l’appui de leur public et sur leur enthousiasme de promu pour tenter de créer la surprise face aux Giallorossi.

📺 Diffusion TV :

La rencontre Pise – AS Roma sera diffusée en direct le samedi 30 août 2025 à 20h45 sur DAZN.