Double finaliste en Grand Chelem,l’Italienne Jasmine Paolini (8e mondiale) s’est fait éliminer vendredi dès le troisième tour de l’US Open par la Tchèque Marketa Vondrousova (60e).

La lauréate de l’édition 2023 de Wimbledon, quart-de-finaliste à New York la même année, s’est imposée 7-6 (7/4), 6-1 contre la récente finaliste du Masters 1000 de Cincinnati.

Paolini avait atteint les huitièmes de finale de l’US Open en 2024, son meilleur résultat dans le dernier Grand Chelem de la saison.

La Toscane de 29 ans, finaliste de Roland-Garros et Wimbledon en 2024, est la deuxième membre du top 10 féminin à prendre la porte après Madison Keys (6e), éliminée dès le premier tour de l’US Open par la Mexicaine Renata Zarazua (82e).