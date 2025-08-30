La Tunisie doit attirer 4 milliards de dinars d’investissements étrangers par an durant la période 2026-2030 et porter son taux d’investissement de 16% à 24-25%, a affirmé vendredi Hatem Soussi, directeur central de l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA-Tunisie), soulignant la nécessité d’accélérer les réformes pour y parvenir.

Selon Soussi, les investissements publics doivent jouer un rôle moteur pour stimuler l’investissement privé, local et étranger, tandis que la numérisation et le développement des infrastructures marqueront une avancée qualitative dans le nouveau plan de développement. Il a également appelé à encourager les entreprises tunisiennes à s’internationaliser, à intégrer les chaînes mondiales de valeur et à renforcer leur présence sur le marché boursier pour améliorer l’attractivité du pays.

Les premiers résultats de 2025 sont encourageants : la Tunisie a attiré 1 650,3 millions de dinars d’investissements extérieurs au premier semestre, soit près de 50 % de l’objectif annuel de 3 400 MD, avec une hausse de 20,8 % par rapport à la même période en 2024. Les investissements directs étrangers (IDE) ont progressé de 21,3 %, atteignant 1 640,5 MD, tandis que les investissements de portefeuille ont reculé de 28,3 % à 9,7 MD, faute de nouvelles introductions en Bourse ou d’augmentations de capital significatives.

Le secteur industriel, particulièrement les industries manufacturières a été le principal bénéficiaire avec 1 031,3 MD d’IDE, en hausse de près de 200 MD, notamment dans les composants automobiles et aéronautiques. Des entreprises étrangères ont demandé l’extension de la zone industrielle de Mghira (Ben Arous) face à la forte demande mondiale.

Le textile-habillement connaît une relance progressive, fondée sur la qualité, les petites séries à haute valeur ajoutée et la proximité avec l’Europe. Le secteur de l’énergie a, quant à lui, enregistré une croissance de près de 60 %, avec 398 MD d’investissements, portés par la montée en puissance des énergies renouvelables et la signature de plusieurs contrats pour des centrales solaires et éoliennes.

La répartition des IDE montre une prédominance des industries manufacturières (62,9 %), suivies par l’énergie (24,3 %), les services (11,6 %) et l’agriculture (1,2 %). Hatem Soussi s’attend à une accélération des flux d’investissements au second semestre, permettant d’atteindre les objectifs annuels.