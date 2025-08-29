Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise, le 2 septembre 2025, en Tunisie, une mission d’acheteurs du Nigéria.

Plusieurs produits sont ciblés par cette action, notamment les biscuits, les couches pour bébés, les détergents, le plâtre et les nutriments et médicaments pour bétails.

D’après le CEPEX, cette action vise à renforcer les liens commerciaux avec des professionnels nigériens et à explorer de nouvelles opportunités d’affaires sur ce marché.

Les entreprises tunisiennes souhaitant prendre part à cette action sont invitées, ainsi, à confirmer leur participation, via le lien suivant https://forms.gle/L1XY564cf7wrLc937 , au plus tard le 29 septembre.