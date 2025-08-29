Tunis – La Tunisie est en proie à une vague de chaleur intense, avec des températures atteignant un pic de 45 °C ce jeudi à Médenine, selon les relevés de l’Institut national de la météorologie (INM). Cette température se positionne comme la plus élevée du pays pour la journée.

La canicule a particulièrement affecté les régions du Sud, où plusieurs gouvernorats ont enregistré des maximales bien au-dessus des moyennes saisonnières. Tozeur et Gabès ont atteint 44 °C, tandis que Sidi Bouzid et Kebili affichaient 43 °C. Plus au nord, Sfax et Gafsa n’ont pas été épargnées, avec des températures grimpant jusqu’à 41 °C.

Cette chaleur ne faiblira pas durant la nuit. L’INM prévoit que les températures nocturnes resteront exceptionnellement élevées. Elles oscilleront entre 23 et 28 °C dans les régions occidentales du Nord et du Centre, mais grimperont jusqu’à 29 à 34 °C ailleurs. Dans l’extrême sud-ouest, le mercure pourrait même atteindre 36 °C, ne laissant que peu de répit à la population.