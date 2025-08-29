New York – L’Allemand Alexander Zverev a poursuivi son parcours parfait à l’US Open, se qualifiant pour le troisième tour après une victoire maîtrisée face au Britannique Jacob Fearnley. Le numéro 3 mondial s’est imposé en trois sets (6-4, 6-4, 6-4) ce jeudi, confirmant sa forme du moment.

Cette performance marque la septième fois consécutive que Zverev atteint ce stade de la compétition à New York, une série qui ne prend pas en compte son absence en 2022 due à une blessure.

Toujours sans concéder le moindre set depuis le début du tournoi, le joueur, désormais résident monégasque, a montré sa solidité. Face à Fearnley, il a su garder son sang-froid, notamment dans le troisième set où son adversaire a tenté de revenir au score, passant de 5-1 à 5-4. Zverev a finalement mis fin au suspense sur son service, clôturant la rencontre avec autorité.

Au prochain tour, Alexander Zverev aura un défi de taille en affrontant le Canadien Félix Auger-Aliassime.