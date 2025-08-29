Tunis – Alors que l’été touche à sa fin, un changement de temps notable s’opère en Tunisie. L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé des précipitations et des orages pour une grande partie du pays. Ce temps instable, inhabituel en cette saison, est marqué par une baisse significative des températures.

Le Nord et le Centre du pays connaîtront des nuages denses avec des cellules orageuses et des averses. Cet épisode pluvieux s’étendra dans l’après-midi aux régions du Sud, où les précipitations pourraient être localement abondantes. Les gouvernorats du Kef, de Siliana, de Zaghouan, de Kasserine, de Sidi Bouzid et de Kairouan sont particulièrement concernés, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Côté vent, l’INM prévoit un souffle fort à relativement fort de secteur nord, notamment près des côtes Est et dans le Sud, où il pourrait soulever du sable. Sa vitesse pourrait temporairement dépasser les 80 km/h en rafales. La mer sera agitée, voire très agitée, sur les côtes Est et moutonneuse dans le Nord.

Ce front météo s’accompagne d’une baisse générale des températures. Les maximales se situeront entre 29 et 35°C dans le Nord, le Centre et le Sud-Est, tandis qu’elles atteindront 36 à 41°C dans les autres régions, et jusqu’à 43°C dans l’extrême sud.