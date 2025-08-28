Le marché boursier a changé, jeudi, de trajectoire comparativement aux dernières séances. L’indice de référence a glissé de –0,2 % à 11904,1 points, dans un volume bien garni de 17,1 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La séance a été marquée par la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre SFBT (une enveloppe de 13 MD).

Le titre HANNIBAL LEASE s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action du leaseur indépendant a pris +4,4 % à 7,310 D, dans un flux limité de 4 mille dinars.

Le titre SOTETEL a réussi à se distinguer sur la séance, inscrivant une performance de +1,7 %. Terminant à 6,100 D, l’action du spécialiste des réseaux des télécommunication a drainé un faible volume de 17 mille dinars.

Le titre TUNISAIR s’est placé en lanterne rouge du Tunindex. L’action de la compagnie porte-drapeau a trébuché de –2,7 % à 0,360 D. La valeur a été échangée à hauteur de 9 mille dinars sur la séance.

Le titre SOTRAPIL a été mal orienté sur la séance. Dans un maigre flux de 10 mille dinars, l’action a reculé de –1,6 % à 21,540 D.

SFBT a été la valeur vedette de la séance. L’action a terminé la séance sur une note positive (+0,9 %) à 12,750 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 13,4 MD, soit le volume le plus élevé de la Cote.