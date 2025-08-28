Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a fait savoir mercredi à Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir), que la valeur des exportations du secteur du textile a enregistré une croissance de 2,61% au cours des cinq premiers mois de 2025 par rapport à la même période de 2024, pour atteindre 3942 millions de dinars, soit l’équivalent de 1178 millions d’euros.

Lors de l’ouverture du séminaire sur le thème “Réalité et perspectives du secteur du textile en Tunisie”, le ministre a ajouté que les prévisions tablent sur une hausse du montant total des exportations du secteur fin 2025 à 9365 millions de dinars, enregistrant ainsi un taux de croissance d’environ 2% par rapport à l’année précédente.

Malgré ces indicateurs positifs, le secteur reste confronté à de nombreux défis, notamment une forte concurrence de plusieurs pays, la hausse du coût du fret maritime, la baisse du pouvoir d’achat du consommateur européen, ainsi que les nouvelles orientations stratégiques du marché européen à l’horizon 2030, telles que les nouvelles taxes pour limiter les émissions de carbone des produits exportés vers ces marchés, la hausse du coût de l’énergie, de l’eau et des matières premières, en plus de la complexité de certaines procédures administratives, a noté le ministre.

Abdelhafidh a souligné, à cette occasion, la nécessité d’accélérer la mise en place d’un plan permettant de faire face aux exigences des marchés mondiaux et encourager l’investissement et l’innovation, développer les capacités humaines, adopter les technologies modernes et les techniques de l’industrie intelligente, telles que l’industrie propre et la réduction des émissions de carbone.

Le ministre a également évoqué la poursuite de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet « Programme global pour le textile et l’habillement » (GTEX-MENATEX) qui s’étale sur 4 ans (2024-2027) avec un financement estimé à 2 millions de dollars dans le cadre de la coopération tuniso-suisse et tuniso-suédoise. Quelque 33 entreprises opérant dans le secteur du textile, de l’habillement et les structures de soutien au secteur bénéficieront de ce programme.

Dans le cadre du projet de promotion des importations en provenance des pays en développement (CBI), 18 entreprises ainsi que les structures de soutien et opérant dans le secteur bénéficieront d’un financement total estimé à 1,8 million d’euros dans le cadre de la coopération tuniso-néerlandaise. Le programme s’étale sur la période 2023-2026.

Le ministre de l’Économie et de la Planification a précisé que le total des financements extérieurs destinés au secteur s’élève à 12,5 millions de dinars sous forme de dons.

Le secteur du textile, en tant que deuxième secteur exportateur, contribue à fournir près de 160 000 emplois dans 1600 entreprises opérant dans le domaine, dont 85% sont totalement exportatrices. Le volume de ses exportations atteint annuellement près de 10 milliards de dinars.