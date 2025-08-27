Djerba, aoÃ»t 2025 â€“ Le mois dâ€™aoÃ»t 2025 restera une date marquante pour le patrimoine religieux et architectural de lâ€™Ã®le de Djerba, inscrite depuis 2023 sur la Liste du patrimoine mondial de lâ€™UNESCO.

Du 10 au 25 aoÃ»t 2025, la mosquÃ©e historique de Mezraya, connue sous le nom de MosquÃ©e Maazouzine, a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un Chantier-Ã‰cole de restauration exemplaire. Cette initiative a Ã©tÃ© menÃ©e conjointement par lâ€™ESAD (Ã‰cole SupÃ©rieure dâ€™Architecture dâ€™Audiovisuel et de Design de Tunis) et lâ€™ENAU (Ã‰cole Nationale dâ€™Architecture et dâ€™Urbanisme), sous la direction de M. Mouldi Chaabani, Directeur de lâ€™ESAD.

Le projet a bÃ©nÃ©ficiÃ© de lâ€™autorisation de lâ€™Institut National du Patrimoine (en date du 8 aout 2025). Sur le plan financier, la rÃ©ussite de lâ€™opÃ©ration doit beaucoup Ã lâ€™appui de lâ€™entreprise Bab Bhar Travaux ainsi quâ€™Ã Ben Jemaa Motors (Groupe Ben Jemaa) et Ã TPR (Groupe Bayahi), deux partenaires dÃ©jÃ engagÃ©s ces derniÃ¨res annÃ©es dans des actions de sauvegarde du patrimoine Djerbien.

Au cÅ“ur du projet, 50 Ã©tudiants en architecture de lâ€™ESAD et de lâ€™ENAU ont activement participÃ© aux travaux. Leur engagement, leur sens de la responsabilitÃ© et leur motivation ont non seulement contribuÃ© Ã la rÃ©ussite du projet, mais ont Ã©galement constituÃ© une expÃ©rience pÃ©dagogique inestimable.

Ce chantier a permis aux Ã©tudiants dâ€™acquÃ©rir, sur le terrain, des compÃ©tences pratiques en matiÃ¨re de restauration et de conservation du patrimoine, tout en nourrissant un sentiment profond de fiertÃ© et dâ€™appartenance.

Une mosquÃ©e retrouvÃ©e, une mÃ©moire prÃ©servÃ©e

La restauration de la mosquÃ©e Maazouzine a permis de redonner toute sa dignitÃ© Ã ce monument emblÃ©matique, reflet de la richesse et de la beautÃ© de lâ€™architecture djerbienne.

Au-delÃ de la restauration de lâ€™Ã©difice, cette opÃ©ration met en lumiÃ¨re lâ€™importance de lâ€™action collective â€“ institutions, sociÃ©tÃ© civile, mÃ©cÃ¨nes et Ã©tudiants unissant leurs forces â€“ pour prÃ©server et valoriser le patrimoine. Elle ravive lâ€™espoir dâ€™une vÃ©ritable mise en valeur du patrimoine architectural de Djerba et, au-delÃ , de lâ€™ensemble du patrimoine tunisien.