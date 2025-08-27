NEW YORK, le 26 août 2025 – La favorite du tournoi, Iga Swiatek, a démarré son parcours à l’US Open sans encombre. La joueuse polonaise s’est imposée 6-1, 6-2 face à la Colombienne Emiliana Arango lors du premier tour.

Cette victoire confirme sa forme exceptionnelle, qui a fait d’elle la favorite des bookmakers. Récemment victorieuse de Wimbledon et du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, Swiatek est arrivée à New York sur la lancée d’un été triomphal.

L’ancienne championne de l’US Open (2022) a aisément dominé la 84e joueuse mondiale. Elle affrontera au second tour la Néerlandaise Suzan Lamens (66e). En cas de victoire, elle pourrait retrouver en quart de finale la lauréate de Roland-Garros, l’Américaine Coco Gauff.