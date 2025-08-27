Tunis, le 27 août 2025 – La météo tunisienne s’annonce contrastée pour la journée de mercredi, selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Après une matinée peu nuageuse, le ciel se couvrira en partie sur la plupart des régions, avec l’arrivée d’averses orageuses.

Ces orages, accompagnés de pluies, feront leur apparition dans l’après-midi, en particulier dans les régions du Nord-Ouest et du Centre.

Côté vent, il soufflera principalement du secteur sud. Annoncé fort près des côtes, il restera faible à modéré dans le reste du pays. L’INM met en garde contre des rafales pouvant dépasser temporairement les 60 km/h lors des averses orageuses.

En mer, la prudence est de mise. La Méditerranée sera très agitée dans le Nord, et agitée à localement agitée sur le reste du littoral.

Les températures resteront élevées, avec un thermomètre qui oscillera entre 33 et 37°C près des côtes est et sur les hauteurs. Dans le reste du pays, les maximales varieront de 38 à 43°C. Une chaleur plus intense est attendue dans le Nord et le Sud-Ouest, où le mercure pourra atteindre 45°C. La présence de sirocco localement contribuera à cette forte sensation de chaleur.