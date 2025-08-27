Une mission d’affaires sera organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), à l’occasion du Salon international des produits biologiques » (NATEXPO Paris) qui se tiendra du 29 novembre au 2 décembre 2025, dans la capitale française (Porte de Versailles).

Près de 900 exposants et 12 000 visiteurs professionnels sont attendus au salon NATEXPO, un rendez-vous réunissant les principaux acteurs de la filière bio. L’événement couvre un large éventail de secteurs : alimentation biologique, cosmétique et hygiène, compléments alimentaires, ingrédients, maison écologique, ainsi que les services et équipements dédiés aux magasins et aux marques.

Les entreprises souhaitant participer à ce salon peuvent soumettre leurs candidatures avant le 15 septembre 2025, indique la Chambre.