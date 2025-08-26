Le marché boursier continue mardi sur sa lancée positive (+0,3 %), terminant la séance à 11868 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont été modestes sur la séance mais demeurent caractéristiques de la période estivale (un flux global de 4,5 MD).

Le titre SIPHAT s’est échangé la meilleure performance de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du laboratoire pharmaceutique s’est appréciée de 4,3 % à 8,010 D.

Le titre TUNINVEST est parvenu à se distinguer sur la séance. L’action de la société d’investissement a inscrit une progression de 3,5 % à 8,810 D, en mobilisant un maigre volume de 42 mille dinars.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Pénalisée par un mouvement de prise de bénéfice, l’action du leader du secteur du leasing en Tunisie s’est délestée de -2,2 % à 33,800 D. La valeur a amassé un flux de 240 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA ASSURANCES a mal performé sur la séance. L’action de la nouvelle recrue du marché principal a reculé de -2,1 % à 3,700 D. La valeur a amassé des échanges relativement limités de 126 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été la valeur vedette de la séance. L’action du bras financier du groupe PGI a affiché une embellie de 2,7 % à 44,450 D, en alimentant le marché avec des capitaux relativement fournis de 1,5 MD.