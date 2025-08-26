La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé, lundi, le lancement d’un appel à candidatures pour l’organisation du FIFAe Festival, un nouvel événement mondial mêlant football, jeux vidéo, eSport et divertissement, dont la première édition est prévue pour 2026.

Ce festival, qui s’inscrit dans le cadre de l’écosystème FIFAe, vise à offrir une expérience immersive aux amateurs de football numérique, tout en s’adressant également à un public plus large, incluant les néophytes et les jeunes passionnés de culture digitale. L’initiative s’inscrit dans le cadre du troisième objectif stratégique 2023-2027 de la FIFA, qui entend renforcer l’engagement des jeunes à travers le football.

Les villes candidates à l’organisation du tout premier FIFAe Festival en 2026, ou des éditions suivantes en 2027 et 2028, sont invitées à faire part de leur intérêt par courriel à l’adresse FIFAeITT@fifa.org d’ici au 12 septembre, le processus d’appel à candidatures prenant fin le 31 octobre 2025, précise la FIFA dans un communiqué.

La FIFA ambitionne de faire de ce festival un événement majeur, au-delà de la compétition eSport des FIFAe Finals. Le FIFAe Festival proposera des activités variées, incluant des tournois de jeux interactifs, des concerts, des conférences animées par des créateurs de contenu, ainsi que des opportunités professionnelles dans le secteur du numérique.

Cet événement permettra aux partenaires commerciaux de renforcer leur visibilité auprès d’une communauté internationale de passionnés, estimée à plus de six millions d’adeptes dans le monde, selon la même source.