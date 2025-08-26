Temps partiellement à densément nuageux sur le Nord-ouest et le Centre-ouest avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses. Ces pluies concerneront localement l’Est avec des chutes de grêle dans des endroits limités, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur sud au Nord et au Centre de secteur est au Sud, faible à modéré, se renforçant en fin de la journée près des côtes et au sud, dépassant temporairement 60 km/h sous forme de rafales.

La mer sera peu agitée à progressivement agitée en fin de journée.

Les températures maximales seront comprises entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 38 et 43 degrés dans le reste des régions, avec apparition de vent de sirocco local.