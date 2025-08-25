L’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées (OTDDPH) organisera, dès la première quinzaine de septembre, des sessions de formation pour accompagner les porteurs de projets en situation de handicap ayant obtenu un microcrédit auprès de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS).

Ce programme, dont les inscriptions se font via la page Facebook de l’organisation, vise à offrir un soutien concret pour le lancement de projets personnels, encourageant l’auto-emploi et l’intégration socio-économique, en attendant la pleine application de la loi sur l’emploi des personnes handicapées.

La secrétaire générale de l’OTDDPH, Bouraouia Aghrebi, a précisé à l’agence TAP que cette initiative cible spécifiquement les bénéficiaires de la ligne de financement de la BTS, dont la période de candidature s’est achevée le 25 août. « L’objectif est de les accompagner et de leur apporter le soutien nécessaire pour qu’ils puissent rechercher des solutions alternatives les préservant de la précarité », a-t-elle déclaré.

Les sessions, limitées à 20 ou 25 participants chacune, aborderont plusieurs thématiques essentielles : le concept du handicap, son cadre juridique, l’approche basée sur les droits, le développement durable, l’économie sociale et les modalités de création d’entreprise.