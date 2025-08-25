La Tunisie connaîtra ce lundi 25 août un temps instable marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, selon l’Institut national de la météorologie. Des cellules orageuses se développeront dans l’après-midi sur les zones ouest du centre et du sud, avec des pluies parfois accompagnées de chutes de grêle. Ces perturbations gagneront ensuite certaines régions de l’est.

Les vents souffleront du secteur sud au nord et au centre, et de l’est au sud. Ils resteront faibles à modérés, mais se renforceront dans l’après-midi près des côtes et dans le sud, où ils pourront soulever des vents de sable. Lors des orages, des rafales atteignant provisoirement 70 km/h sont prévues.

La mer sera calme à peu agitée. Côté températures, une légère hausse est attendue : les maximales varieront entre 30 et 36°C sur les régions côtières et les hauteurs, et entre 37 et 43°C dans les autres régions, sous l’effet de vents de sirocco locaux.