Le court-métrage documentaire tunisien “Le Silence du Berger” du réalisateur Marwen Trabelsi a été sélectionné pour la compétition officielle de la onzième édition du Festival international du film documentaire Apricot Tree, qui se tiendra à Erevan, capitale de l’Arménie, du 30 août au 6 septembre 2025.

Projeté en 2024 dans plusieurs festivals à travers le monde, notamment à Oman, au Bahrein, au Maroc, aux Etats-Unis, au Nigeria, au Mexique et en Pologne, le film a remporté plusieurs distinctions dont le Prix du meilleur documentaire international au Festival international du film d’Al-Batinah (Oman), le Prix du meilleur documentaire international aux 4th Screen Awards (Angleterre), le Grand Prix du Festival international du court-métrage de Souss-Ait Melloul à Agadir (Maroc) ainsi que le Prix du meilleur montage au Grand OFF-World Independent Film Awards (Pologne, décembre 2024).

Réalisé en 2023, ce court-métrage de quinze minutes focalise sur le caractère psychologique et sociologique des Tunisiens à travers un objet du quotidien, le couteau qui, d’un outil central d’un rituel religieux du sacrifice, peut devenir, dans les mains des extrémistes, un instrument de violence.