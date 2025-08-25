Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a annoncé l’ajustement de la liste des prix pour les semences sélectionnées et ordinaires qui ont été allouées dans le cadre d’un programme mis en œuvre pour fournir des quantités suffisantes de céréales dans le cadre des préparatifs pour la saison céréalière 2025-2026.

Le ministère a expliqué dans un communiqué publié, samedi, que la liste des semences sélectionnées comprend la fixation d’un prix de 170 dinars par quintal de blé dur, 140 dinars par quintal de blé tendre et 130 dinars par quintal d’orge et de triticale.

Le Ministère a ajouté que la liste des semences ordinaires commerciales et contrôlées ne comprend que l’orge, qui sera vendue au prix de 115 dinars par quintal. Notant que 3% supplémentaires seront ajoutes au prix de vente d’un quintal de semences sélectionnées auxquelles des contrats d’exploitation commerciale ont été institués sous le titre de droits à la déduction.

La Tunisie a pu collecter jusqu’au 4 août 2025, près de 11,823 millions de quintaux de céréales, dont environ 11,115 millions de quintaux sont destinés à la consommation, constituant environ 96 % des quantités totales collectées, et le reste des quantités sont considérées comme des semences sélectionnées estimées à environ 700 mille quintaux.