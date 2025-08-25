Le commissariat de la femme et de la famille au gouvernorat de Kasserine a approuvé la remise de 25 avis de financement de projets féminins d’une valeur de 841 mille dinars.

Le commissaire régional de la femme et de la famille, Ezzine Najlaoui a indiqué à l’Agence TAP qu’un fonds allant de 6 mille à 148 mille dinars sera alloué pour créer des projets dans les secteurs de l’agriculture, de l’enfance, de la pâtisserie et du stylisme modélisme.

Depuis 2022 jusqu’au août 2025, le programme Raidet a permis d’octroyer un fonds de 4,272 millions de dinars pour réaliser 245 projets féminins, d’après la même source.