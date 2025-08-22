Le Conseil du MarchÃ© Financier (CMF) et lâ€™Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) se sont accordÃ©s sur un plan dâ€™action commun, et ce, dans le cadre du renforcement de la transparence, la bonne gouvernance et la protection des Ã©pargnants.

Les deux parties ont convenu la publication dâ€™une note dâ€™orientation, mettant en relief les diligences spÃ©cifiques et particuliÃ¨res de lâ€™audit des intermÃ©diaires en bourse par lâ€™OECT.

Il sâ€™agit Ã©galement de la mise en place dâ€™actions conjointes de sensibilisation et de formation et la coordination entre les deux institutions afin dâ€™assurer une supervision intÃ©grÃ©e et proactive du secteur et du marchÃ© financier.

Ces dÃ©cisions ont Ã©tÃ© prises dans le cadre dâ€™une rÃ©union consacrÃ©e, vendredi, aux particularitÃ©s de lâ€™audit des sociÃ©tÃ©s dâ€™intermÃ©diation en bourse et aux diligences rÃ©glementaires spÃ©cifiques sâ€™y rattachant.

Ã€ travers cette coopÃ©ration, le CMF et lâ€™OECT affirment leur dÃ©termination Ã prÃ©server lâ€™intÃ©rÃªt public, notamment Ã travers la consolidation de la fiabilitÃ© de lâ€™information financiÃ¨re, le renforcement de la confiance des investisseurs et le soutien de lâ€™attractivitÃ© de la place financiÃ¨re tunisienne.

Les deux institutions ont rappelÃ© que la qualitÃ© de lâ€™information financiÃ¨re et la qualitÃ© de lâ€™audit constituent deux piliers essentiels du bon fonctionnement des marchÃ©s de capitaux. Elles ont soulignÃ©, Ã ce titre, le rÃ´le central des commissaires aux comptes, dans le cadre de lâ€™exercice de leurs missions conformÃ©ment aux normes dâ€™audit, aux rÃ¨gles dâ€™Ã©thique professionnelle et Ã la rÃ©glementation en vigueur, particuliÃ¨rement auprÃ¨s des intermÃ©diaires en bourse, entitÃ©s dâ€™intÃ©rÃªt public.

Cette rÃ©union a permis de mettre lâ€™accent sur les principaux axes du plan dâ€™action du CMF, Ã savoir le renforcement de la transparence et de lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™information, Ã travers la publication, sur le site du CMF, des Ã©tats financiers arrÃªtÃ©s au 31 dÃ©cembre 2025 des intermÃ©diaires en bourse et des sociÃ©tÃ©s de gestion, accompagnÃ©s des rapports des commissaires aux comptes.

Il sâ€™agit Ã©galement de la mise en place dâ€™un rÃ©fÃ©rentiel comptable sectoriel Ã©laborÃ© en concertation avec le Conseil National de la ComptabilitÃ©, lâ€™OECT et les acteurs du marchÃ©, afin de tenir compte de la nature particuliÃ¨re des activitÃ©s des intermÃ©diaires en bourse, dâ€™amÃ©liorer la fiabilitÃ© et la comparabilitÃ© de lâ€™information financiÃ¨re et de consolider les exigences du contrÃ´le interne.

Le plan en question porte Ã©galement sur la consolidation de la coopÃ©ration institutionnelle notamment avec lâ€™OECT et les autres instances de contrÃ´le en vue de mettre en place un dispositif global de prÃ©vention et de surveillance et la mise en Å“uvre dâ€™un programme dâ€™inspections ciblÃ©es portant en particulier sur la gestion par les sociÃ©tÃ©s dâ€™intermÃ©diation en bourse des avoirs des clients, le respect des rÃ¨gles prudentielles et lâ€™efficacitÃ© des dispositifs de contrÃ´le interne.

Ces inspections contribueront Ã une supervision intÃ©grÃ©e et proactive du secteur, a-t-on ajoutÃ©.