La Tunisie a clôturé sa participation aux Championnats d’Afrique d’haltérophilie cadets et juniors (filles et garçons) disputés à Accra, au Ghana, avec un total de 30 médailles dont 12 en or.

Khalil Jaouadi a offert ses trois dernières médailles à la Tunisie à l’occasion de la dernière journée des épreuves, disputée jeudi. Jaouadi (-110 kg) a décroché trois médailles d’argent chez les juniors.

Peu avant, la tunisienne Zaineb Naoui avait remporté six médailles: trois breloques d’or dans la catégorie cadettes (+77 kg) et trois d’argent dans la catégorie juniors (86 kg), portant.

Mercredi, Ghofrane Ghrissa avait raflé trois médailles d’or dans la catégorie cadettes (U17) chez les -77 kg.

Mardi, Eya Hosni avait également décroché trois médailles d’or dans la catégorie juniors (-63 kg).

La même journée a été marquée par les performances d’Idriss Werthi, qui a remporté trois médailles d’argent chez les juniors (-60 kg), et d’Eya Ghali (-69 kg), qui a raflé six breloques d’argent (trois chez les cadettes et trois autres chez les juniors).