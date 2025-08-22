Un projet d’aménagement de sept circuits agricoles à Zaghouan sera réalisé moyennant une enveloppe de 7,4 millions de dinars, dans le cadre du second programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation.

Le directeur régional du développement, Khaled Hosni a indiqué à l’Agence TAP que les travaux portent notamment sur le pavage de 3 pistes agricoles à Zriba, El Fahs et Nadhour (2,3 millions de dinars) et 4 autres à Saouaf et Zriba (4,2 millions de dinars).

Par ailleurs, des travaux de réhabilitation de pistes rurales seront entamées à Jabbès et Bir El Ouja à El Fahs (1,2 million de dinars), d’après la même source.