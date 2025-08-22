Le temps sera marqué ce vendredi par des nuages passagers sur l’ensemble du pays, qui deviendront progressivement plus denses sur les régions ouest du nord et du centre. Selon l’Institut National de la Météorologie (INM), ces formations s’accompagneront de cellules orageuses et de pluies éparses.

Côté températures, le nord, les zones côtières et les hauteurs afficheront des maximales comprises entre 29 et 35°C. Ailleurs, le thermomètre oscillera entre 36 et 42°C, avec des pics atteignant 44°C dans le sud, sous l’effet du vent de sirocco.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et du secteur est au centre et au sud. Il sera relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur, avant de se renforcer l’après-midi sur le sud. Lors des épisodes orageux, il pourra dépasser 60 km/h en rafales.

La mer sera agitée, devenant progressivement très agitée dans le nord. L’INM appelle à la vigilance face aux risques liés aux vents forts et aux conditions maritimes dégradées.