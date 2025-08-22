L’Institut National de la Météorologie (INM) alerte sur un épisode orageux marqué à partir de vendredi après-midi. Des cellules orageuses, accompagnées de pluies parfois intenses, sont attendues principalement à Kasserine, Siliana, Kairouan, Zaghouan et dans le nord de Sidi Bouzid.

Ces perturbations s’accompagneront de rafales de vent dépassant temporairement 70 km/h. L’INM précise que le phénomène se poursuivra samedi, touchant cette fois les hauteurs de l’ouest au nord et au centre, avant de s’étendre vers les régions de l’est.

Les précipitations pourraient atteindre entre 30 et 50 mm, avec des épisodes de grêle localisée. Le vent, déjà fort, pourrait souffler en rafales dépassant 80 km/h lors du passage des orages.

Les autorités appellent à la prudence, notamment dans les zones à risque d’inondations soudaines, et recommandent de limiter les déplacements durant les pics d’intempéries.