L’Union africaine (UA) a officiellement apporté son soutien à la campagne « Correct The Map », une initiative internationale qui dénonce les distorsions cartographiques héritées de la projection de Mercator, utilisée depuis le XVIᵉ siècle.

Cette représentation, conçue pour faciliter la navigation maritime, conserve les angles mais déforme les surfaces. Résultat : des territoires comme l’Europe ou l’Amérique du Nord apparaissent exagérément grands, tandis que l’Afrique est réduite de près de moitié. Ainsi, le Groenland (2,1 millions de km²) semble aussi vaste que l’Afrique, alors que ce continent pourrait y entrer près de quinze fois (30,37 millions de km²).

Selon plusieurs experts, ces cartes, encore largement diffusées dans les atlas scolaires ou sur Google Maps, alimentent un imaginaire eurocentré où l’Afrique paraît marginalisée.

Pour corriger ces biais, les organisations Correct The Map et Speak Up Africa plaident pour l’adoption de la projection Equal Earth, mise au point en 2018, qui respecte davantage les superficies réelles tout en restant lisible.

Mais au-delà de la technique, l’enjeu est politique et symbolique. « Corriger la carte touche à la dignité et à la justice, et participe à construire un récit positif autour du continent », explique Moky Makura, directrice exécutive d’Africa No Filter.

L’UA entend porter ce plaidoyer auprès des institutions internationales afin d’obtenir, à terme, une révision globale de la manière dont le monde est représenté. Une bataille qui vise autant à redonner à l’Afrique sa véritable taille qu’à déconstruire des siècles d’invisibilisation cartographique.