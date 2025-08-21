Le géant chinois Xiaomi, connu pour ses smartphones, accélère dans l’automobile électrique et prépare son entrée sur le marché européen en 2027.

En moins de deux ans, la firme s’est imposée comme un acteur sérieux du secteur. Au deuxième trimestre 2025, son chiffre d’affaires automobile a plus que triplé, atteignant 20,6 milliards de yuans (environ 2,87 milliards USD). Portée par le lancement de son SUV YU7, Xiaomi a vendu plus de 81 000 véhicules en trois mois, soit une hausse de près de 200 % sur un an. La demande a été spectaculaire : près de 289 000 commandes en une heure lors de l’ouverture des préventes.

Son premier modèle, la berline SU7 lancée fin 2023 pour concurrencer la Tesla Model 3, s’est distinguée par un design proche de la Porsche Panamera et une aérodynamique exceptionnelle (Cx 0,195). La version SU7 Ultra a frappé un grand coup en battant le record de Nürburgring pour une voiture électrique de série avec un temps de 7 min 04,957s.

Avec le YU7, un SUV haut de gamme décliné en trois versions, Xiaomi affiche des ambitions claires : autonomie jusqu’à 835 km, puissance jusqu’à 690 ch et accélération de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Le tout embarqué dans une architecture technique de pointe, avec conduite semi-autonome, affichage tête haute dernière génération et processeur Snapdragon 8 Gen 3.

Pour réussir son pari européen, le groupe a annoncé l’ouverture d’un centre de R&D en Europe et le recrutement d’anciens cadres de BMW. Malgré des contraintes de production et des délais de livraison longs en Chine, Xiaomi envisage même d’investir dans des usines sur le continent.

En visant un marché saturé par les smartphones et dopé par la transition énergétique, Xiaomi transforme l’automobile en véritable relais de croissance. Avec des prix compétitifs face aux Tesla et constructeurs européens, la marque chinoise s’annonce comme un concurrent redoutable.