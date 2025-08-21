La cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzri, a appelé mercredi à Yokohama (Japon) à renforcer et à diversifier la coopération bilatérale avec la Côte d’Ivoire, à l’occasion d’une rencontre avec le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.

Lors de cet entretien, les deux parties se sont félicitées du niveau des relations entre leurs pays, qui célèbrent cette année le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Zenzri a souligné l’importance de la tenue prochaine en Tunisie de la 9e réunion de la haute commission mixte, afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Elle a exprimé sa pleine disposition à œuvrer pour élargir la coopération à de nouveaux secteurs prometteurs.

De son côté, Beugré Mambé a salué les compétences et les entreprises tunisiennes présentes dans son pays. Il a exprimé l’intérêt de la Côte d’Ivoire à développer la coopération dans des domaines spécifiques, notamment la recherche scientifique agricole, les études d’ingénierie, la formation touristique, la numérisation, les industries agroalimentaires et l’artisanat.

La rencontre s’est déroulée en marge des travaux de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), qui se tient du 20 au 22 août au centre de conférences de Yokohama, selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié sur sa page Facebook.